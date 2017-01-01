Військові з Донеччини відпрацювали десантування з вертольота

Десантники відпрацювали дії висадки десанту з використанням комплекту бортового обладнання «Адаптер-М1»

В районі проведення Антитерористичної операції, військовослужбовці однієї із окремих аеромобільних бригад відпрацювали дії під час висадки десанту з озброєнням із вертольоту МІ-8 за допомогою комплекту бортового обладнання «Адаптер-М1». Про це інформує прес-центр Штабу АТО. За його даними, застосування цього обладнання під час висадки



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Десантники відпрацювали дії висадки десанту з використанням комплекту бортового обладнання «Адаптер-М1»

В районі проведення Антитерористичної операції, військовослужбовці однієї із окремих аеромобільних бригад відпрацювали дії під час висадки десанту з озброєнням із вертольоту МІ-8 за допомогою комплекту бортового обладнання «Адаптер-М1». Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

За його даними, застосування цього обладнання під час висадки десанту найбільш ефективне на місцевості, рельєф якої не дозволяє посадку вертольота, під час надзвичайних ситуацій, або висадки на обмежені ділянки, такі як дах будівлі, палуба корабля, частково заміновані ділянки місцевості тощо.

Загалом, усі командири підрозділів бригади зазначили, що десантування з комплекту бортового обладнання є дуже важливим досвідом для наших військовослужбовців. Це дає змогу оперативно і без перешкод прибувати до місця висадки у бойовій обстановці, підвищити навички безпарашутного десантування з вертольоту, організувати оборону після приземлення тощо.

Загалом, десантниками окремої аеромобільної бригади було зроблено кілька сотень спусків по спеціальному канату з комплекту бортового обладнання «Адаптер-М1».