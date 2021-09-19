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    Минулої доби російські окупанти шість разів зривали режим припинення вогню

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    На&nbsp;обстріли&nbsp;противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Минулої доби російські окупанти шість разів зривали режим припинення вогню

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Втрат серед українських захисників немає

    Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

    В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Нагадаємо, від початку доби бойовики один раз порушили «тишу» на Донбасі.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
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    Минулої доби російські окупанти шість разів зривали режим припинення вогню