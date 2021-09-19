Минулої доби російські окупанти шість разів зривали режим припинення вогню

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Втрат серед українських захисників немає

Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, від початку доби бойовики один раз порушили «тишу» на Донбасі.