Міноборони звинувачують у несвоєчасній розробці держзамовлення

МО нерідко зловживає використанням секретності, коли треба відповідати на незручні питання.

Я є великою прихильницею збільшення жінок у владі. Але при цьому, дуже вимоглива до колежанок – вони мають бути компетентними та захищати принципи, а не своїх начальників.

На жаль, нова заступниця Міноборони, пані Ганна Маляр, демонструє, що нинішній рівень міністерства – це повна відсутність принципів і продукування фейків.

Вона звинуватила мене в «недостовірній інформації щодо невиконання Державного оборонного замовлення».

Що ж, пройдемося по пунктах:

1. Профільний комітет з питань нацбезпеки і оборони неодноразово підіймав питання невиконання ДОЗ -21, присвячував цьому спеціальні засідання , звинуватив МО в несвоєчасній розробці ДОЗ і зволіканні з виконанням. Нагадаю, більшість в комітеті складають саме «слуги», а не опозиція. І це той рідкісний випадок, коли думка всіх членів комітету про невиконання ДОЗ була одностайною. Тож не забудьте додати до свого посту про «фейки» прізвища слуг – членів комітету: Завітневича, Верещук, Арахаміі, інших. Чи начальство не дозволяє?

2. Виконання ДОЗ аналізується не за абсолютними показниками , а за відносними. Коли пані замміністра рясно сипле цифрами поставленої в армію зброї і техніки , вона чомусь забуває вказати, а скільки ж в ДОЗ передбачено поставок цієї зброї та техніки. Бо, можливо, бравурні показники в фб складають тільки 10% від ДОЗ. Але пані замміністра не дасть вам цифри, які передбачені в ДОЗ, пославшись, що це секретна інформація. А от маніпулювати на цьому можна пречудово.

МО нерідко зловживає використанням секретності, коли треба відповідати на незручні питання.

3. Освоєні суми та поставлена зброя – не синоніми. Немає сумніву, що після потужної критики від «Європейської Солідарності» МО могло піднапрягтися й освоїти чималий відсоток призначеного на ДОЗ замовлення. Але чи все воно пішло за призначенням?

4. Дурною практикою стало перепризначення ДОЗ всередині року або його скорочення, як це було в 20. Наприклад, замовлення передбачало випуск 10 танків. Посеред літа прийнято рішення перенаправити ці кошти на броньовані машини для керівництва МО , аби «по-багатому» прийняти парад. Кошти освоєні, а танків немає! Зате ДОЗ формально виконано.

5. Значну частину ДОЗ складають так звані перехідні контракти. Наприклад, прийнято рішення про закупівлю 10 літаків, кошти, виділені цього року, пішли на предзамовлення, а самі літаки поступлять на озброєння в 24, коли Зеленський, дай Бог, вже стане минулим.

Тим не менш, доблесний МО записує такі перехідні контракти як виконання ДОЗ. Смішно і сумно.

6. Найкращою ілюстрацією ДОЗ-20 і 21 був військовий парад. Коли вся техніка, що рухалася Хрещатиком, всі кораблі, що йшли Чорним морем в Одесі, були відремонтовані, переоснащені, випущені, поставлені на озброєння ЗСУ в 14-19, а новенькими були тільки автозаки….

7. Фінансові показники виконання ДОЗ дуже далекі від фактичних потреб армії. Для прикладу, якщо пані замміністра так зрозуміліше: можна піти на базар і витратити 1000 грн максимально ефективно, купити все, що необхідно родині для тижня обідів, а можна піти і профукати на дурні та незручні туфлі на підборах, які потім натруть ноги й ти сором’язливо сховаєш їх у шафу.

Мені прикро, що дії МО щоразу повторюють історії з підборами. Пам’ятаєте, як курсанток примушували крокувати на підборах, розповідали, як це зручно та красиво/сексуально, що, мовляв, самі дівчата в захваті. А після вселенського скандалу сховали ті підбори подалі та видали дівчатам зручні берці і ботинки.

Щиро раджу колежанці не вляпуватися в підборні історії і не бути «підкаблучником» неефективного міністра. Який, вангую, вже цієї осені буде відправлений у відставку. У тому числі за зрив оборонного замовлення. А вам буде соромно за цей пост.

Розповсюджені вами фейки залишати просто так без реакції не збираюся, тому готую запити на міністра, на Вас і на профільний комітет із конкретними запитаннями щодо виконання ДОЗ.

Ну, й щиро була переконана, що ваша робота – це не листування в фб з опозицією, а захист інтересів української армії. Раджу частіше спілкуватися з військовими. Вони вам розкажуть правду про забезпечення зброєю і поставку нової техніки.

Також буду щиро вдячна за публічну відповідь на те, чому МО заборгувало військовослужбовцям вже більше півтора мільярда гривень. Не виплачують соціальні виплати, речові, бойові. Де гроші?

І остання щира порада. Зараз триває бюджетний процес. Замість бодатися в соцмережах з опозицією, займіться відстоюванням інтересів солдатів і офіцерів і вимагайте підняття зарплат украінським військовослужбовцям, які вже два роки, при Зеленському і вашому міністру оборони, заморожені.

Думаю, цю нашу полеміку зараз дуже цікаво читати хлопцям на передовій. І вона не на вашу користь, пані Ганно… захищайте солдатів і офіцерів, а не начальство. Армія це заслужила.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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