Окупанти в Криму висунули нові обвинувачення політв'язню Асану Ахтемову

Адвокат затриманого повідомив, що свідчення «були вибиті нелюдськими тортурами»

Затриманому в окупованому Криму Асану Ахтемову висунули нові обвинувачення. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Асану Ахтемову... слідство ФСБ посилило обвинувачення. До раніше висунутих обвинувачень у «вчинення диверсії» додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб.

Санкція за цими статтями – від 12 до 20 і від 10 до 15 (років ув'язнення)», – написав Полозов.

Він додав, що свідчення «були вибиті нелюдськими тортурами».

Як повідомлялося, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

6 вересня так званий «Київський районний суд Сімферополя» ухвалив постанову про взяття під варту Джелялова і двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемових до 4 листопада. Їх обвинувачують за ч.1 статті 281 (Диверсія) КК РФ за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

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