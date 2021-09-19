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    США закликають Росію продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

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    Місія діє з липня 2014 року, її робота пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу - США закликають Росію продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною
    Місія діє з липня 2014 року, її робота пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу
    Фото з відкритих джерел

    У Держдепартаменті нагадали Росії про її зобов'язання в рамках Мінських домовленостей

    Сполучені Штати висловили «глибокий жаль» через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» і закликали РФ змінити позицію. Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляє «Голос Америки».

    За його словами, це рішення Росії «зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує». Прайс закликав Росію змінити позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

    «Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль у прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили», – зазначив речник Держдепартаменту.

    Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота «основоположним чином» пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає «постійний моніторинг українсько-російського державного кордону і перевірку ОБСЄ».

    Прайс підкреслив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

    Наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і Російська Федерація заявила, що не приєднається до консенсусу з метою продовження мандату місії на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк».

    У МЗС України рішуче засудили рішення Росії, заявивши, що це свідчить про плани Кремля й надалі постачати зброю на Донбас.

    Європейський Союз також засудив рішення Росії.

    «Це невдалий політичний сигнал, який підтверджує брак політичної волі в Росії, аби сприяти мирному урегулюванню конфлікту», – йшлося в заяві делегації ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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    Теги: МЗС ЄС Росія ОБСЄ Донбас США Донецьк робота
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    США закликають Росію продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною