США закликають Росію продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Місія діє з липня 2014 року, її робота пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу

У Держдепартаменті нагадали Росії про її зобов'язання в рамках Мінських домовленостей

Сполучені Штати висловили «глибокий жаль» через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» і закликали РФ змінити позицію. Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляє «Голос Америки».

За його словами, це рішення Росії «зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує». Прайс закликав Росію змінити позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

«Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль у прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили», – зазначив речник Держдепартаменту.

Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота «основоположним чином» пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає «постійний моніторинг українсько-російського державного кордону і перевірку ОБСЄ».

Прайс підкреслив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і Російська Федерація заявила, що не приєднається до консенсусу з метою продовження мандату місії на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк».

У МЗС України рішуче засудили рішення Росії, заявивши, що це свідчить про плани Кремля й надалі постачати зброю на Донбас.

Європейський Союз також засудив рішення Росії.

«Це невдалий політичний сигнал, який підтверджує брак політичної волі в Росії, аби сприяти мирному урегулюванню конфлікту», – йшлося в заяві делегації ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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