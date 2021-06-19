На Одещині колишнього військового судитимуть за співпрацю з «ДНР»

Підозрюваний налагодив мережу здобуття інформації серед військовослужбовців, використовуючи при цьому різні методи схиляння до співпраці з ним

Колишнього військовослужбовця з Одеської області судитимуть за співпрацю з терористичною організацією «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

«Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у злочинах проти основ національної безпеки держави та сприянні діяльності терористичної організації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мешканець Одещини, будучи колишнім військовослужбовцем та маючи велику кількість знайомих серед військовослужбовців ЗС України, сприяв діяльності терористичної організації «ДНР», зокрема проводив розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирав і передавав до так званого «Міністерства державної безпеки ДНР» інформацію про діяльність формувань ЗС України.

Підозрюваний налагодив розгалужену мережу джерел здобуття необхідної інформації на території України серед військовослужбовців, використовуючи при цьому різні методи схиляння осіб на співпрацю із ним.

Отриману інформацію за допомогою мобільного мессенджеру протягом 2019-2020 років передавав до терористичної організації «ДНР», за що отримував грошову винагороду.

Передана чоловіком інформація в більшості своїй відповідала дійсності і у випадку передачі підрозділам терористичної організації «ДНР» могла нанести негативні наслідки усім родам військ Збройних Сил України та правоохоронних органів, задіяних у зоні Операції Об’єднаних Сил, завдати шкоду стану захищеності сил і засобів, життю та здоров’ю військовослужбовців, а також державним інтересам України.

Крім того, під час санкціонованого обшуку автомобіля підозрюваного виявлено та вилучено три корпуси ручних гранат, три запали та реактивну протитанкову гранату.

За клопотанням прокуратури вказана особа перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України).