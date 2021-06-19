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    Восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО

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    Андрій Таран привітав випускників та науково-педагогічний склад Національного університету оборони України - Восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО
    Андрій Таран привітав випускників та науково-педагогічний склад Національного університету оборони України
    Фото: Міноборони

    Система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів

    З нового навчального року офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Україні готуватимуть за процедурами НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на випуску в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, повідомляє пресслужбаМіноборони.

    Особливої актуальності це набуває після підтвердження на саміті Альянсу 14 червня перспектив членства України в НАТО.

    «Міністерство оборони України впевнено рухається до досягнення чергового етапу військової реформи, в результаті якої Збройні сили отримають оперативні бойові можливості відповідно до стандартів НАТО», – сказав Таран.

    Він зазначив, що система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів.

    «Радий анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натовських процедур планування та прийняття військових рішень», – сказав міністр.

    Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

    «Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

    Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

    Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

    До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.

    Теги: міністр НАТО військові Україна Андрій Таран
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    Восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО