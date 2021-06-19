Восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО

Система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів

З нового навчального року офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Україні готуватимуть за процедурами НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на випуску в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, повідомляє пресслужба Міноборони.

Особливої актуальності це набуває після підтвердження на саміті Альянсу 14 червня перспектив членства України в НАТО.

«Міністерство оборони України впевнено рухається до досягнення чергового етапу військової реформи, в результаті якої Збройні сили отримають оперативні бойові можливості відповідно до стандартів НАТО», – сказав Таран.

Він зазначив, що система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів.

«Радий анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натовських процедур планування та прийняття військових рішень», – сказав міністр.

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.