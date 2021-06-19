Восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО
Система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів
Особливої актуальності це набуває після підтвердження на саміті Альянсу 14 червня перспектив членства України в НАТО.
«Міністерство оборони України впевнено рухається до досягнення чергового етапу військової реформи, в результаті якої Збройні сили отримають оперативні бойові можливості відповідно до стандартів НАТО», – сказав Таран.
Він зазначив, що система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів.
«Радий анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натовських процедур планування та прийняття військових рішень», – сказав міністр.
Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.
Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.
Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.
До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.