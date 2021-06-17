Був прицільний обстріл. Бойовики поранили українського військового на Донбасі

Стан військового оцінюється як середньої тяжкості

У четвер, 17 червня, на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримав поранення український військовий. Після надання першої допомоги його доставили до медичного закладу. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ» у Facebook.

За даними ОТУ, близько 18: 30 російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських підрозділів поблизу населеного пункту Новотошківське.

Військовий Збройних сил України отримав кульове поранення. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

«На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.