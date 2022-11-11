Мінус 710 окупантів, танки та вертоліт: Генштаб оновив втрати ворога

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових

Найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському напрямку

Українські захисники протягом минулої доби знищили ще 710 окупантів, 10 танків та 14 броньованих машин. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,

танків – 2814 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 5696 (+14) од.,

артилерійських систем – 1817 (+12) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО – 205 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилаті ракети – 399 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.,

спеціальна техніка – 159 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. У ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.