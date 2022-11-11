Мінус 710 окупантів, танки та вертоліт: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському напрямку
Українські захисники протягом минулої доби знищили ще 710 окупантів, 10 танків та 14 броньованих машин. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 79 400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків – 2814 (+10) од.,
- бойових броньованих машин – 5696 (+14) од.,
- артилерійських систем – 1817 (+12) од.,
- РСЗВ – 393 (+0) од.
- засоби ППО – 205 (+0) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
- крилаті ракети – 399 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.,
- спеціальна техніка – 159 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. У ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.
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