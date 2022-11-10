Пентагон розповів про втрати окупантів на війні в Україні

В Україні було вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тисяч військовослужбовців країни-агресора. Про це повідомляє ВВС.

«Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме – з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань», – заявив Міллі.

Також за його оцінками, рашистами було вбито близько 40 тисяч мирних громадян України.

Зазначимо, сам Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці відомості.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал повідомляв, що російські загарбники вже втратили на війні проти України половину своїх основних бойових танків і використали більшу частину своєї високоточної зброї.

Додамо, за минулу добу Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Втрати ворога склали: 125 окупантів; 3 танки; 5 одиниць автобронетехніки; склад з боєприпасами у Бериславському районі.