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Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили дрони-розвідники та понад сотню окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили дрони-розвідники та понад сотню окупантів
Українські воїни на півдні вдарили по складах з боєприпасами ворога
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 100 вогневих завдань

Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районам зосередження ворожих сил та засобів.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Втрати ворога склали: 125 окупантів; 3 танки; 5 одиниць автобронетехніки; склад з боєприпасами у Бериславському районі.

У командуванні зауважили, що на тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

По звільнених територіях та населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетного удару, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками, а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що Збройні сили України атакували позиції окупантів у селищі Зеленівка на Херсонщині. Воїни за наведенням партизанів влучили в кафе, де обідали російські загарбники.

Раніше повідомлялося, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. У місцевих соцмережах почала поширюватися паніка, що підрив мостів – це маркер відступання і що рашисти втрачають контроль над областю.

Теги: шантаж танки рашисти окупанти втрати ворог

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