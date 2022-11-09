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«Немислима кількість загиблих». Матері російських солдатів записали відеозвернення

glavcom.ua
«Немислима кількість загиблих». Матері російських солдатів записали відеозвернення
Матері мобілізованих росіян прозріли та просять владу повернути своїх дітей
скріншот з відео

Окупант зв'язався зі своєю родиною та розповів про величезні втрати в Україні

Матері мобілізованих росіян із Воронезької області благають російську владу врятувати їхніх дітей від загибелі на війні в Україні. Вцілілий після боїв російський солдат зв'язався зі своєю родиною та розповів про величезні втрати в Україні.

«Наш син вийшов на зв'язок. Просить про допомогу. Вони буквально виповзли з-під трупів. Немислима кількість загиблих. Дуже мало тих, хто вижив – буквально близько взводу з більше ніж 500 людей», – каже мати окупанта.

На опублікованому відео кілька російських жінок, які виступили зі зверненням до своєї влади, тримають паспорт й інші документи.  

Це не перший випадок, коли рідні російських мобілізованих через публічний розголос намагаються вплинути на російську владу, щоб та не відправляла їхніх чоловіків на смерть в Україні. Раніше видання «Дождь» повідомляло про рідних мобілізованих воронежців, відправлених на фронт, які також звернулися до влади, щоб дізнатися де їхні сини та чоловіки.

Як повідомлялося, мобілізовані окупанти пиячать та влаштовують бійки.

Також нагадаємо, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України мобілізовані рашисти конфліктують із білорусами і масово хворіють.

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Теги: росія окупанти мобілізація втрати

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