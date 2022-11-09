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Пентагон повідомив, скільки військової техніки РФ вже втратила у війні проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки військової техніки РФ вже втратила у війні проти України
Росія зазнала десятків тисяч втрат від початку широкомасштабної війни, яка стала «великим стратегічним провалом» для Кремля
фото: Генштаб

Колін Кал: «Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла»

Російські загарбники вже втратили на війні проти України половину своїх основних бойових танків і використали більшу частину своєї високоточної зброї.  Про це заявив заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал, пише CNN.

З його слів, Росія зазнала десятків тисяч втрат від початку широкомасштабної війни, яка стала «великим стратегічним провалом» для Кремля. Ці втрати на «порядки» більші, ніж під час війни в Афганістані.

«Вони (росіяни – Ред.), ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. Вони загрузли в Україні понад 80% сухопутних військ. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни», – зазначив мінітр оборони.

Колін Кал додав, що Путін у війні проти України зазнав невдачі і «Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла»

«Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Путін зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає» – підсумував він.

Нагадаємо, на південних рубежах захисту українські військові 11 разів вдарили з неба по ППО ворога. Раніше президент під час відеозвернення повідомив, що на фронті відбуваються важкі позиційні бої. Окупанти зазнають великих втрат в боях проти ЗСУ.

Триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. 

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