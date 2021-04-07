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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тисячі порушень перемир’я за три дні

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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тисячі порушень перемир’я за три дні

    У Донецькій області з вечора 2 квітня по вечір 5 квітня СММ зафіксувала 1424 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 281 вибух

    СММ ОБСЄ зафіксувала з 2 по 5 квітня 1424 випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 126 таких порушень на Луганщині.

    Про це повідомляється в опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 78/2021.

    «У Донецькій області з вечора 2 квітня по вечір 5 квітня СММ зафіксувала 1424 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 281 вибух», - йдеться у звіті.

    Згідно із СММ, 900 цих порушень режиму припинення вогню (кулеметний вогонь) сталися у ніч з 2 на 3 квітня в районі на південь від окупованої Горлівки. Решта порушень перемир’я були зафіксовані у районах на північний захід від Донецька у ніч з 2 на 3 квітня та на північ від Широкиного протягом ночі від 3-4 квітня.

    «У Луганській області з вечора 2 квітня по вечір 5 квітня Місія зафіксувала 126 порушень режиму припинення вогню, усі – вибухи невизначеного походження», - повідомили у Місії ОБСЄ.

    Більшість цих вибухів (79) було зафіксовано ввечері 2 квітня у районах на північ від окупованої Кадіївки та на південному сході підконтрольної уряду Попасної.

    Нагадаємо, від початку квітня на Донбасі загинуло вже п’ятеро українських військових. Зокрема, сьогодні, 6 квітня, біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова.

    Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

    3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

    5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

    5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

    Теги: вибух ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас солдат
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