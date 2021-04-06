Біля Авдіївки загинув 23-річний воїн із Черкащини

Владислав Мороз перед тим як піти захищати Україну здобув освіту дизайнера

Восени Владислав Мороз підписав контракт та пішов служити на схід України

Навідник Сьомої механізованої роти третього механізованого батальйону 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Владислав Мороз загинув від ворожої кулі під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області у понеділок, 5 квітня.

23-річний захисник України помер від наскрізного кульового поранення верхньої третини грудної клітки. Поранення було несумісним із життям.

Прізвище полеглого воїна сьогодні оприлюднила міська рада Монастирища.

«Загиблий, житель села Халаїдове, Монастирищенської громади, проходив службу за контрактом. 5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у Мороза залишились батьки та сестра.

Про час і місце прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Спільнота «Монастирище Алекс», посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Владислав Мороз 1997 року народження.

Воїн-контрактник був навідником ВЧ А2167 (72-тя окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців).

Юнак закінчив перший клас в початковій школі Халаїдівського ЗЗСО, а згодом сім’я переїхала до села Данилівка Васильківського району Київської області.

Владислав здобув вищу освіту (бакалаврат) за фахом – дизайн.

Був патріотом своєї країни, тож для себе прийняв рішення йти служити до лав ЗСУ. Восени – 23 листопада 2020 року – Владислав підписав контракт та пішов служити на схід України.

Наагадаємо, що 5 квітня внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї позицій українських захисників неподалік населеного пункту Золоте-4 на Луганщині загинув військовослужбовець 92-ої окремої механізованої бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка 49-річний Віктор Гелебрант.

Сьогодні, 6 квітня, російські бойовики вбили двох захисників України. Біля селища Невельське бойовики з мінометів обстріляли українських військових, внаслідок чого один загинув. Другий загинув внаслідок підриву військового автомобіля біля села Степне.