Біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова

Володимир Шпак – п’ята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року

Захисник України загинув через осколкове поранення, отримане під час обстрілу з боку окупантів

Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув удень 6 квітня на Донеччині. Це 37-річний офіцер Володимир Шпак із Чернігова, командир взводу 58 омпбр.

Особу полеглого ввечері назвали Чернігівській обласний центр комплектації та соціальної підтримки, а також пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

«…6 квітня 2021 року внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил збройними формуваннями РФ близько 10:55 від поранення загинув наш земляк, мешканець міста Чернігова старший лейтенант ШПАК Володимир Віталійович, 1984 року народження, командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки», – ідеться в повідомленні Чернігівського військового комісаріату.

Володимир Віталійович Шпак народився 13 березня 1984 року. У 2006 році закінчив Чернігівський державний інститут економіки.

У 2018 році підписав контракт зі Збройними силами України та став на захист Батьківщини. «Сьогодні – він відійшов до війська небесного», – розповіли в 58 омпбр.

Зазначається, що причиною смерті воїна стало несумісне з життям осколкове поранення, отримане під час обстрілу з боку окупантів.

Командування бригади та весь особовий склад висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Раніше пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід» інформувала, що в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та вчинили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та, на жаль, під час евакуації він помер.

Володимир Шпак – п’ята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.