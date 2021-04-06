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    Події в Україні

    Стало відомо ім’я воїна, що загинув від ворожої кулі біля Золотого

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    Ситуація на Донбасі загострилась - Стало відомо ім’я воїна, що загинув від ворожої кулі біля Золотого
    Ситуація на Донбасі загострилась
    Фото з відкритих джерел

    49-річний сержант отримав поранення, несумісне з життям

    5 квітня внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї позицій українських захисників неподалік населеного пункту Золоте-4 на Луганщині загинув військовослужбовець 92-ої окремої механізованої бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка 49-річний Віктор Гелебрант.

    Про це повідомила бригада на своїй сторінці у Facebook.

    «Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям…» – повідомили побратими загиблого.

    Нагадаємо, 5 квітня внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.

    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Увечері 5 квітня проросійські бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

    Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

    НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил
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