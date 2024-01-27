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Місяць була у медикаментозному сні: нардепка розповіла про проблеми зі здоров’ям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Місяць була у медикаментозному сні: нардепка розповіла про проблеми зі здоров’ям
Яна Зінкевич боролася із септичним шоком
фото: Яна Зінкевич/Facebook

Яна Зінкевич оприлюднила фото з реанімації

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність», медик-доброволець, засновниця батальйону парамедиків «Госпітальєри» Яна Зінкевич провела вересень та жовтень у реанімації. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зінкевич також оприлюднила фото з лікарні.

Місяць була у медикаментозному сні: нардепка розповіла про проблеми зі здоров’ям фото 1

«Минуло вже трохи часу, нарешті можу розповісти. Вересень-жовтень мала незабутні пригоди перебування в реанімації. Майже місяць з септичним шоком перебування в медикаментозному сні. Опісля, місяцю в медикаментозному сні в стані дитини, заново вчилась піднімати руки, сідати. Досі важко рухатись навіть в межах ліжка. Багато хто шукав де я, тепер маєте відповідь», – написала нардепка.

Зінкевич розповіла, що зараз уже в нормі та продовжує відновлюватися.

«Бажаю всім щастя і не доводьте себе до межі з життям, будь ласка», – підсумувала Яна Зінкевич.

Раніше Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next – сотні людей, які «формують майбутнє і визначають наступне покоління лідерів»

Теги: Місяць медик Щастя Яна Зінкевич Facebook Європейська солідарність

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