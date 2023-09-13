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Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Зінкевич сама вивела в безпечне місце понад 200 поранених солдатів, перш ніж отримати поранення в 2015 році
фото з відкритих джерел

У 2014 році, коли на сході України почалася війна з росією, Зінкевич готувалася вчитися на медика

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність», медик-доброволець, засновниця батальйону парамедиків «Госпітальєри» Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next – сотні людей, які «формують майбутнє і визначають наступне покоління лідерів»,

«Майже десять років Яна Зінкевич відігравала важливу роль у порятунку життів українців на передовій. 28-річна військова ветеранка є командиром українського цивільного медичного батальйону, відомого як «Госпітальєри», не кажучи вже про те, що вона одна з наймолодших депутаток країни», – пише Time.

У 2014 році, коли на сході України почалася війна з росією, Зінкевич готувався вчитися на медика, нагадало видання.

«Вона призупинила навчання, щоб допомогти пораненим у боях, незабаром заснувала «Госпітальєрів», щоб спорядити інших робити те саме. Зінкевич сама вивела в безпечне місце понад 200 поранених солдатів, перш ніж отримати поранення в 2015 році. Під її керівництвом група надала допомогу та евакуювала тисячі військовослужбовців і цивільних», – йдеться у повідомленні.

«Але протягом цього року «Госпітальєри» зібрали більше грошей для свого спеціального навчального центру зі спеціальним обладнанням, де команда Зінкевич зможе підготувати нове покоління волонтерів-парамедиків», – пише видання Time.

Варто додати, що до цього рейтингу потрапило чотири українки. Крім Яни Зінкевич, у списку присутні виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, міністерка економіки Юлія Свириденко та інноваторка у сільському господарстві Анастасія Волкова.

Юлія Свириденко потрапила у категорію «Лідери», Анастасія Волкова – у категорію «Інноватори», а Дар’я Каленюк та Яна Зінкевич – до «Правозахисників». 

Теги: медик Яна Зінкевич війна Європейська солідарність

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