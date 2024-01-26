Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації. Ним став Андрій Коваленко. Про це йдеться у відповідному указі голови держави, який був опублікований на сайті Офісу президента.
«Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації», – йдеться в указі.
Коваленко з 2012 року працював журналістом газети «Сегодня», у 2013-му — у виданні «Коментарі». З кінця 2013-го року по 2015-й рік обіймав посаду редактора сайту телеканалу «Еспресо». З 2015-го по 2019-й рік працював редактором, першим заступником головного редактора сайту Depo.ua. З 2019-го по 2020-й рік працював головним редактором сайту Depo.ua.
З 2018-го року як експерт в питаннях інформаційних технологій брав участь у форумах польського Інституту Східноєвропейських досліджень. З травня 2020-го року обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування. Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії «Слуга народу» Борщагівської ОТГ.
До нового призначення Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, також він є лейтенантом ЗСУ.
У січні 2024 року Коваленко став співведучим нового проєкту «Про війну», який створили інформаційне агентство «Укрінформ» та Центр протидії дезінформації.
Нагадаємо, 20 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко. Вона була призначена на цю посаду у квітні 2021 року.
У березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи. Зокрема, на базі РНБО був створений Міжнародний центр протидії дезінформації, а у складі Мінкульту створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Коментарі — 0