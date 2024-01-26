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Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
Коваленко обіймає посаду лейтенанта Збройних сил України
фото: Instagram/Андрій Коваленко

Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації. Ним став Андрій Коваленко. Про це йдеться у відповідному указі голови держави, який був опублікований на сайті Офісу президента.

«Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації», – йдеться в указі.

Коваленко з 2012 року працював журналістом газети «Сегодня», у 2013-му — у виданні «Коментарі». З кінця 2013-го року по 2015-й рік обіймав посаду редактора сайту телеканалу «Еспресо».  З 2015-го по 2019-й рік працював редактором, першим заступником головного редактора сайту Depo.ua. З 2019-го по 2020-й рік працював головним редактором сайту Depo.ua.

З 2018-го року як експерт в питаннях інформаційних технологій брав участь у форумах польського Інституту Східноєвропейських досліджень. З травня 2020-го року обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування. Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії «Слуга народу» Борщагівської ОТГ.

До нового призначення Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, також він є лейтенантом ЗСУ.

У січні 2024 року Коваленко став співведучим нового проєкту «Про війну», який створили  інформаційне агентство «Укрінформ» та Центр протидії дезінформації. 

Нагадаємо, 20 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко. Вона була призначена на цю посаду у квітні 2021 року.

У березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи. Зокрема, на базі РНБО був створений Міжнародний центр протидії дезінформації, а у складі Мінкульту створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.  

Теги: війна Центр протидії дезінформації Володимир Зеленський

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