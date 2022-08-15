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Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою

Надія Клочко
glavcom.ua
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою
Яна Зінкевич стала медиком-добровольцем у 2014 році
скріншот із відео

Засновниця батальйону «Госпітальєри» закликає Мар’яну Безуглу показати громадськості заяву, яку та подала в СБУ

Медик-доброволець, засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» та народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Яна Зінкевич з трибуни Верховної Ради розкритикувала свою колегу з фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу, яка звернулася до СБУ з заявою щодо волонтерів. Про це Зінкевич заявила сьогодні під час засідання парламенту.

Зінкевич обурилася, що замість того, щоб допомагати пораненим воїнам, їй доведеться ходити на допити в СБУ.

«Вчора мені стало відомо, що одна славнозвісна депутатка Безугла, яка, до речі, керує підкомітетом в Комітеті нацбезпеки і оборони, який займався в тому числі реформуванням СБУ, після того, як я прокоментувала її пост, подала заяву у СБУ відносно мене та ще декількох волонтерів, стверджуючи, що ми здійснили нас неї атаку і тому вона хоче, щоб в СБУ перевірили наші зв’язки. Знаєте, наші зв’язки очевидні. Ми ті люди, які з 2014 року робимо все для перемоги для нашої України. Ми – добровольці, волонтери, меценати, благодійники», – сказала депутатка.

За словами політикині, заява Безуглої є прикладом, коли представник влади використовує державний ресурс у політичній боротьбі.

«Пані Безугла, якщо ви дійсно зареєстрували дану заяву проти волонтерів в СБУ, опублікуйте її, і тоді ми всі разом сходимо на одночасні допити. І тоді ви будьте готові своє пустослів’я підтвердити підписом у протоколі. Я зі свого боку разом із захисниками подам заяву про завідомо неправдиві покази і буду себе захищати. Коли представник влади використовує державний ресурс у політичній боротьбі, навантажуючи СБУ у воєнний час своїми вигадками, то це повна дурниця», – наголосила вона.

Зінкевич також порівняла свою колегу зі «Слуги народу» з російськими політиками, які залучають силовиків та вдаються до репресій за критику щодо них у соцмережах.

«Депутатка Безугла називає «мережею», яка здійснює якусь злочинну діяльність, будь-які критичні дописи або коментарі у соцмережах від волонтерів, чи цивільних осіб, чи депутатів. Це все показує наскільки вона є подібною на псевдодепутатів Росії. Через неї я замість того, щоб займатися пораненими, буду зайнята допитами в СБУ. Мене та мій підрозділ знають та шанують сотні тисяч людей і я щодня кладу своє життя і здоров’я заради нашої перемоги. Шкода, що є депутати, які займаються іншим», – сказала нардепка.

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Вона посперечалася із відомою українською волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою». Крім того, «слуга» заявила, що футболка Ярової коштує близько 11 тис. грн, натякнувши, що волонтерка нібито купила її за гроші, які українці пожертвували на благодійність. Цю славнозвісну футболку Дана Ярова продала на аукціоні. Лот придбав за 36 920 грн колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Усі вторговані кошти волонтерка пообіцяла переказати Збройним силам України.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України.

На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно попросити вибачення перед волонтерами.

Читайте також: Епічна битва «слуг народу». Безугла проти Тищенка
Теги: СБУ Верховна Рада волонтер Мар’яна Безугла Яна Зінкевич

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