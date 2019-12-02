  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мокрий сніг та ожеледиця: українців сьогодні чекає ускладнення погодних умов

    • Розсилка
    Мокрий сніг та ожеледиця: українців сьогодні чекає ускладнення погодних умов

    2 грудня вранці та вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця

    У понеділок, 2 грудня, синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «2 грудня вранці та вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях ускладнення погодних умов: мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг; на решті території, а вночі у більшості областей без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

    54_02

    Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині місцями 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ