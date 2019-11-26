У Києві є перші жертви морозу



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Є перші випадки обмороження і переохолодження

Протягом минулої доби, 25 листопада, у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження. Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

В обох випадках особи були госпіталізовані.

Слід також додати, що протягом доби у столиці було зафіксовано один випадок падіння з висоти та два повішання, пише УНН.

«Швидка» 8 разів виїздила на виклики через ДТП. Всього в ДТП постраждало 6 дорослих та двоє дітей, з яких 5 дорослих та двоє дітей були госпіталізовані.

Крім того, протягом доби медики констатували 24 смерті.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

З похолоданням у Києві зросла захворюваність на грип на 5,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 770 (зростання на 6,1%), дорослих – 3 905 осіб (зростання на 4,7%).

За 47-й тиждень 2019 року зареєстровано 10675 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 52,9%. Наразі показник захворюваності складає 361,8.