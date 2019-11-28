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    У світі

    На сході Африки за добу випала дворічна норма опадів

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    <p>Сильні дощі у Джібуті триватимуть до кінця місяця</p> - На сході Африки за добу випала дворічна норма опадів

    Сильні дощі у Джібуті триватимуть до кінця місяця

    Внаслідок злив постраждала чверть мільйона осіб

    У Республіці Джібута на сході Африки за добу випала дворічна норма опаді. Про це повідомляє в четвер, 28 листопада, агентство AP.

    Згідно із заявою влади, від наслідків злив постраждала чверть мільйона осіб. Збиток може збільшитися, оскільки сильні дощі, згідно з прогнозами, триватимуть до кінця місяця.

    Агентство зазначає, що країну, на території якої розташовані військові бази США, Китаю та інших держав, зараховують до групи найбільшого ризику в світлі кліматичних змін.

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     Нагадаємо, на Україну насуваються проливні дощі. 29 листопада максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході - +7+12 градусів.

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