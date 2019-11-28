Пункти обігріву відкрилися ще в трьох районах Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У пунктах обігріву, зокрема, можна пригоститися гарячим чаєм

Пункти обігріву працюватимуть в зимовий період 2019-2020 рр.

У зв’язку погіршенням погодних умов та встановленням низьких температур у Києві відкриваються пункти обігріву, де громадяни матимуть можливість зігрітися, пригоститися гарячим чаєм та, у разі необхідності, отримати первинну медичну допомогу та теплі речі.

Як повідомляє пресслужба Дніпровської райдержадміністрації, на території району в зимовий період 2019-2020 років пункти обігріву функціонуватимуть за адресами:

№ з/п Місце знаходження Режим роботи Послуги 1 Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування (вул. Курнатовського, 7А,

(3 корпус) понеділок – четвер з 09:00 до 18:00 п’ятниця з 09:00 до 16:45 пункт обігріву, роздача чаю, печива, забезпечення телефонним зв’язком, забезпечення теплими речами 2 Київська клінічна лікарня №2

(вул. Краківська, 13) цілодобово пункт обігріву, надання медичних послуг, забезпечення телефонним зв’язком 3 ВТЦСО «Русанівка» (Русанівський бульвар, 4) понеділок – четвер з 09:00 до 18:00 п’ятниця з 09:00 до 16:45 пункт обігріву, роздача чаю, печива, забезпечення телефонним зв’язком

Наразі у Дніпровському районі працює 2 точки харчування від проекту «Обід без бід»:

№ з/п Місце знаходження Режим роботи Постуги 1. Поруч з Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА по вул. В. Курнатовського, 7А вівторок-неділя 13:00 - 14:00 Гаряче харчування 2. На перетині вул. М. Попудренко, 26/9 та бульвару Праці Щоденно (окрім суботи) 13:00 - 14:00 Гаряче харчування

З 29 листопада на період ускладнених погодних умов у Подільському районі буде відкрито пункти обігріву, в яких можна отримати гарячі напої та зігрітися.

На базі відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району на вул. Бестужева, 32 працює банк одягу для безпритульних осіб, в якому можна отримати теплий одяг.

Графік роботи пунктів обігріву (на вул. Бестужева, 32, вул. Хорива, 36):

понеділок - четвер з 9-00 до 17-00, п’ятниця 9-00 до 16-00.

Також працює у цілодобовому режимі пункт обігріву за адресою: вул. Світлицького, 35 аварійна служба КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району».

У Святошинському районі також облаштовано три стаціонарні пункти обігріву, які знаходяться за адресами:

вул. Жмеринська, буд. 22-А (цілодобово), у Територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району м. Києва;

вул. Чорнобильська, буд. 9, у Територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району м. Києва;

бульв. Кольцова, 12, ринок «Дніпро».

У пунктах обігріву для підтримки життєвих сил пропонуються гарячий чай, печиво, тощо. Крім того, у пунктах обігріву є аптечка для надання першої медичної допомоги.

Також у Територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району працює два банки одягу для надання допомоги особам без визначеного місця проживання та особам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації:

у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (вул. Жмеринська, буд. 22-А, тел. (044) 290-55-32);

у відділенні соціальної допомоги вдома № 2 (вул. Чорнобильська, буд. 9, тел. (044) 299-90-85).

Проводиться прийом теплих речей, одягу та взуття від мешканців району.

У Києві 22 листопада почали відкриватися пункти обігріву. Зокрема, пункт обігріву з'явився на Центральному залізничному вокзалі.