Мороз не відступає: прогноз погоди в Україні на середу

Сьогодні сніг очікується лише у західних та північних областях

У Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні у середу буде переважно без опадів, сніг очікується лише у західних та північних областях, середня температура вночі 16-21°, вдень 6-11° морозу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Вночі у північно-західній частині невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний сніг і мокрий сніг (вдень на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу та ожеледь); на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура у західних та південних областях вночі 9-14°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°); на решті території вночі 16-21°, на Сумщині та місцями у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях 22-25° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 6-8° морозу.