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    Мороз не відступає: прогноз погоди в Україні на середу

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    Сьогодні&nbsp;сніг очікується лише у західних та північних областях - Мороз не відступає: прогноз погоди в Україні на середу
    Сьогодні сніг очікується лише у західних та північних областях
    Фото: Наталія Антонюк, Главком

    У Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

    В Україні у середу буде переважно без опадів, сніг очікується лише у західних та північних областях, середня температура вночі 16-21°, вдень 6-11° морозу.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Вночі у північно-західній частині невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний сніг і мокрий сніг (вдень на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу та ожеледь); на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що температура у західних та південних областях вночі 9-14°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°); на решті території вночі 16-21°, на Сумщині та місцями у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях 22-25° морозу, вдень 6-11° морозу.

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    У Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 6-8° морозу.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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