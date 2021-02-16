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    Уперше за багато років замерзло Балтійське море (відео)

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    Рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті&nbsp; - Уперше за багато років замерзло Балтійське море (відео)
    Рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті 
    Скріншот фото: відео Euronews

    Як стверджують місцеві жителі, такого явища тут не було як мінімум останні 25 років

    У зв’язку з аномальними морозами в Європі вперше за багато років замерзло узбережжі Балтійського моря. Зокрема, замерзла смуга завширшки в кілька сотень метрів на польському морі, повідомляє Euronews.

    Повідомляється, що рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті Мендзиздроє. На сьогодні там лід простягається на сотні метрів від берегів. Як стверджують місцеві жителі, такого явища тут не було як мінімум останні 25 років.

    Крім того, товстим шаром льоду покрилося узбережжі Балтійського моря в Калінінградській області Російської Федерації. Зазвичай море в цьому регіоні не замерзає, і це пов’язано з м’яким кліматом. Таке явище більш характерне для північних районів Балтійського моря – Ботнічній затоці, біля узбережжя Швеції та Фінляндії.

    Нагадаємо, через сильні морози та сніговий шторм в американському штаті Техас була скасована тисяча авіарейсів, понад два мільйонів домогосподарств залишилися без світла.

    Теги: снігопад вітер негода море
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