На залізничному вокзалі в Києві замість пункту обігріву з’явиться намет

Попри сильний мороз пункт обігріву на Південному вокзалі закрили

На Південному вокзалі в Києві закрили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. У Київській міській держадміністрації пояснюють, що це через спалах коронавірусу.

За словами нардепа від Солом’янського району Романа Грищука, у бездомного в пункті обігріву виявили коронавірус, тому заклад закрили. Бездомні, що контактували з хворим, пішли на вокзал в зали очікування, звідки їх час від часу виганяє поліція.

Як повідомив волонтер руху «Молодь за мир» Євген Савватєєв, приміщення пункту обігріву на вокзалі вже закрите щонайменше кілька днів попри сильні морози у місті, пише «Хмарочос».

Замість пункту обігріву біля вокзалу з’явиться намет. Його організовує Солом’янська РДА спільно з волонтерами – є попередня домовленість з керівництвом вокзалу. Новий пункт обігріву запрацює найближчим часом, обіцяє КМДА.

Коментар КМДА під дописом Володимира Хенгістова у Facebook

Нагадаємо, що чутки про швидке закриття пункту на Південному вокзалі почали ходити вже невдовзі після того, як він розпочав роботу. Тоді у КМДА наголошували, що його відкрито лише «на час сильних морозів за окремою домовленістю з керівництвом залізничного вокзалу» — і продовжували запрошувати «всіх охочих» до Будинку соціального піклування на Суздальській (добиратися туди доволі складно і там є лише 150 ліжкомісць, які не всі бездомні можуть оплачувати).

Раніше повідомлялося, що на час похолодання в Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.