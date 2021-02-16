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    Вінницькі синоптики попереджають про значне похолодання

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    Значні морози триматимуться у Вінниці до суботи, 20 лютого - Вінницькі синоптики попереджають про значне похолодання
    Значні морози триматимуться у Вінниці до суботи, 20 лютого
    фото: з відкритих джерел

    Міські комунальні служби просять вінничан без нагальної потреби не виїжджати на власному авто

    За прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології, значні морози триматимуться у Вінниці до суботи, 20 лютого.

    Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

    Сьогодні, 16 лютого, вночі у Вінниці прогнозують значне зниження температури – до –21 21° С.

    За прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології, значні морози триматимуться у Вінниці до суботи, 20 лютого.

    «Найближчими днями очікується холодна погода з температурою вночі від -16° до – 21° С. 17 лютого очікується місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень буде дещо тепліше – температура коливатиметься від -7 до -2 °С. 18 лютого – переважно без опадів, вночі температура опуститься до -19° С, вдень ми очікуємо до -6 ° С», – розповіла начальниця відділу Вінницького обласного центру з гідрометеорології Марія Кощавка.

    За прогнозами синоптиків найближчими днями у Вінниці очікується ожеледиця. Тому міські комунальні служби просять вінничан без нагальної потреби не виїжджати на власному авто. Але якщо обставини вимагають інакшого, то водіям потрібно бути обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху, надавати перевагу снігоприбиральній техніці, а також не залишати свої транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка могла належним чином очистити дороги і тротуари від снігу та посипати їх протиожеледними засобами.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця
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