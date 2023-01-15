Мовний скандал. Ніцой розповіла шокуючі деталі про львівську школу

У школі рулять «мижеукрАінци», вважає письменниця

У Львові триває скандал довкола школи №87. Там начебто звільнили вчительку за прохання до учня-переселенця розмовляти українською. Таку інформацію оприлюднила письменниця та активістка Лариса Ніцой. Однак начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк цей факт спростував. Після чого шквал критики вже наздогнав саму Ларису Ніцой. Тим часом, вона переконує, конфлікт на мовному ґрунті в школі таки існує, а громадськість і журналісти не до кінця розібралися в ситуації.

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За її словами, вчителі, котрі попросили не називати їхніх прізвищ, сказали, що в їхній школі це не перша ситуація зі зросійщеними дітьми, і вона стала ще гіршою, коли звільнили з посади вчителя української мови – завуча.

«Завуча звільнили. Інцидент стався на уроці української мови зі зросійщеною дитиною. Завуча визнали винною і зняли з посади. Тепер у школі рулять мижеукрАінци. Агов, журналісти, то завуча зняли з посади після інциденту зі зросійщеною дитиною? Чи не зняли?», – написала Ніцой.

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Ларса Ніцой також зауважує, розуміє вчителів та їхнє мовчання. Адже розслідувати інцидент у школі прислали комісію з 12 людей.

Нагадаємо, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.