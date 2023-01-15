Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мовний скандал. Ніцой розповіла шокуючі деталі про львівську школу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний скандал. Ніцой розповіла шокуючі деталі про львівську школу
Львівська школа втрапила в скандал
фото з відкритих джерел

У школі рулять «мижеукрАінци», вважає письменниця

У Львові триває скандал довкола школи №87. Там начебто звільнили вчительку за прохання до учня-переселенця розмовляти українською. Таку інформацію оприлюднила письменниця та активістка Лариса Ніцой. Однак начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк цей факт спростував. Після чого шквал критики вже наздогнав саму Ларису Ніцой. Тим часом, вона переконує, конфлікт на мовному ґрунті в школі таки існує, а громадськість і журналісти не до кінця розібралися в ситуації.

За її словами, вчителі, котрі попросили не називати їхніх прізвищ, сказали, що в їхній школі це не перша ситуація зі зросійщеними дітьми, і вона стала ще гіршою, коли звільнили з посади вчителя української мови – завуча.

«Завуча звільнили. Інцидент стався на уроці української мови зі зросійщеною дитиною. Завуча визнали винною і зняли з посади. Тепер у школі рулять мижеукрАінци. Агов, журналісти, то завуча зняли з посади після інциденту зі зросійщеною дитиною? Чи не зняли?», – написала Ніцой.

Ларса Ніцой також зауважує, розуміє вчителів та їхнє мовчання. Адже розслідувати інцидент у школі прислали комісію з 12 людей.

Нагадаємо, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку  львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.

Читайте також інтерв'ю: Лариса Ніцой: Хочемо жити щасливо? Тоді ми повинні заговорити однією мовою
Теги: скандал Лариса Ніцой письменниця конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Школа № 87 імені Ірини Калинець
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
13 сiчня, 10:45
Ніцой заявила, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
13 сiчня, 15:08
У львівській школі трапився конфлікт на мовному ґрунті
Мовний скандал у школі. Ніцой висміяла львівське управління освіти
Вчора, 20:56

Події в Україні

Мовний скандал. Ніцой розповіла шокуючі деталі про львівську школу
Мовний скандал. Ніцой розповіла шокуючі деталі про львівську школу
Сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку: командувач повітряних сил
Сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку: командувач повітряних сил
За добу ворог завдав понад 60 ударів по прикордонню Сумщини (фото)
За добу ворог завдав понад 60 ударів по прикордонню Сумщини (фото)
Ракетний удар по Дніпру: нові деталі
Ракетний удар по Дніпру: нові деталі
Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару
Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
90K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
70K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
32K
В Україні масштабна повітряна тривога
27K
У Києві прогриміли потужні вибухи. Оголошено тривогу

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту