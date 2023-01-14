Мовний скандал у школі. Ніцой висміяла львівське управління освіти

Чиновники від освіти спростували зроблену письменницею заяву

Письменниця й активістка Лариса Ніцой розкритикувала начальника управління освіти у Львівській міськраді Андрія Закалюка. Той напередодні спростував поширену Ніцой інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.

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«Любуюся спростуванням Львівського очільника освіти про ситуацію зі звільненням вчителя української мови (завуча) з керівної посади. Ох і красавчик. З першого ж речення починає маніпулювати свідомістю. 1. Звертається до львів’ян і каже, що ХТОСЬ назвав їх «дном», а вони ж не дно! – одним махом налаштувавши львів’ян проти того Хтось, який «дном» насправді назвав ситуацію, і написав «НЕ ВІРЮ, що львів’яни такі». Дуже правильний хід красавчика – аудиторія, вжіть, ще не знає в чому справа, а вже на його боці. 2. Красавчик витягає козир з руки: «Тато зросійщеного хлопчика служить в ЗСУ», – і все, припечатав усіх наперед індульгенцією на всі випадки життя. ЗСУ. І побігло перегукуватися: «ЗСУ-ЗСУ-ЗСУ!». Яке це має відношення до освітнього процесу, а ніяке, зато як звучить! Кажу ж, красавчик. Трохи, правда, красавчик далі напартачив, сказав, що зросійщений хлопчик розмовляв українською, а от на сайті школи написано, що не розмовляв, не давалася йому українська, на відміну від його сестри (ну то таке, можна лише поспівчувати зросійщеній дитині). Але то лише Ніцой бреше, красавчик ні-ні. Каже, конфлікт вичерпано. Хвалиться, що зросійщений хлопчик задоволений, його мама повернулася з дітьми в Харків і подякувала за гарне ставлення до її сина», – ідеться в дописі Лариси Ніцой.

Нагадаємо, начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк спростував інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.

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До слова, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.