Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова

«Історія, описана у соцмережах, не пов’язана ні з вивченням, ні з використанням української мови»

Начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк спростував інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.

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Як відомо, у соцмережах шириться повідомлення про те, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою, вигнали із закладу. Таку інформацію у мережі оприлюднила громадська активістка Лариси Ніцой.

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«Спростовуємо те, що шириться у мережі», – написав Закалюк і закликав користувачів ретельно перевіряти інформацію.

Версія начальника управління освіти у Львівській міськраді:

вчительку української мови не звільнили

історія, описана у соцмережах, не пов’язана ні з вивченням, ні з вживанням української мови

перед тим, як поширювати пости у мережі, варто добре розібрати ситуацію

Львів і львів’яни ніколи не були і не будуть «дном» чи «днищем»

«Наша позиція залишається незмінною. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати як українську мову, так і інтеграцію дітей в нове середовище», – наголосив начальник управління освіти у Львівській міськраді.

До слова, сьогодні, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.