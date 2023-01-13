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Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова
фото з відкритих джерел

«Історія, описана у соцмережах, не пов’язана ні з вивченням, ні з використанням української мови»

Начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк спростував інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.

Як відомо, у соцмережах шириться повідомлення про те, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою, вигнали із закладу. Таку інформацію у мережі оприлюднила громадська активістка Лариси Ніцой.

«Спростовуємо те, що шириться у мережі», – написав Закалюк і закликав користувачів ретельно перевіряти інформацію.

Версія начальника управління освіти у Львівській міськраді:

  • вчительку української мови не звільнили
  • історія, описана у соцмережах, не пов’язана ні з вивченням, ні з вживанням української мови
  • перед тим, як поширювати пости у мережі, варто добре розібрати ситуацію
  • Львів і львів’яни ніколи не були і не будуть «дном» чи «днищем»

«Наша позиція залишається незмінною. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати як українську мову, так і інтеграцію дітей в нове середовище», – наголосив начальник управління освіти у Львівській міськраді.

До слова, сьогодні, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку  львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.

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Теги: війна мова Лариса Ніцой фейк

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