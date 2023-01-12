Ніцой б’є на сполох: на столичні вулиці повертається російська мова
Письменниця та мовна активістка Лариса Ніцой розповіла, чому саме зараз необхідно зробити усе для викоренення мови окупантів
За час повномасштабної агресії РФ в нашій країні значно збільшилася кількість людей, які свідомо перейшли на українську мову. Це не може не тішити, але є й тривожні дзвіночки. Останнім часом деінде, особливо у столиці, все більше можна почути розмов російською. І це може стати неабиякою проблемою, розповіла в інтерв’ю «Главкому» відома дитяча письменниця, педагогиня та мовна активистка Лариса Ніцой.
На думку Ніцой, саме зараз українці мають зробити усе можливе для того, аби назавжди викоренити мову окупанта.
«Щоб ви повірили в моє занепокоєння, раджу всім переналаштувати своє вухо. Якщо ми раніше раділи – «Ой, він заговорив українською! Ой, а вже двоє говорять українською!» – то тепер давайте будемо слухати, де звучить російська. Ви будете здивовані, наскільки її все ж таки багато у нас, на превеликий жаль», – наголосила вона.
Активістка звертає увагу на те, що багато українських біженців, які повернулися з Європи додому, розмовляють російською.
«Так, я бачу це на вулицях. Почали повертатися наші біженці з Європи. Десь знизили чи скасували виплати, комусь набридло, багато хто зрозумів, що в Україні краще, ніж там», – відмітила активістка.
За словами Лариси Ніцой, в Києві і досі залишається дуже багато батьків, які продовжують розмовляти зі своїми дітьми російською. А це означає, що вони потребують російської книжки і пісні. А мова формує свідомість і світогляд. Адже ці діти – майбутні виборці.
«Маленький приклад: хто, як правило, закликав «Путін прийди» – україномовні чи російськомовні? А для кого Бандера був героєм? Відповідь очевидна, – резюмує педагогиня. – Ми не зможемо піти далі, просувати реформи та ефективно їх здійснювати, якщо ми не станемо однодумцями. А спільнодумство формує спільна мова», – підсумувала педагогиня.
Раніше екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».
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