Можуть бути найбоєздатнішими. У Швеції таємно пройшли навчання тисячі військових ЗСУ

Цього місяця вони повернулися в Україну, щоб бути готовими до бою

Українські військові у навчанні використовували найкращі сучасні західні види озброєння

Українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла таємні навчання на території Швеції, де навчалась воювати на сучасній західній техніці. Про це повідомляє The Times. Також цю інформацію підтверджує шведський суспільний мовник SVT із посиланням на джерело.

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Зазначається, що українські військові у навчанні використовували найкращі сучасні західні види озброєння, серед яких танки Leopard 2, бойовими машинами CV-90 та артилерійськими системами Archer. ЗМІ пишуть, що це робить даний підрозділ один з найпотужніших у складі Збройних сил України.

«Цього місяця вони повернулися в Україну, щоб бути готовими до бою», – пише британська газета.

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Офіційно шведські збройні сили інформацію не підтверджують і не спростовують.

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.