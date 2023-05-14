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Російські хакери атакують банки Швеції: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські хакери атакують банки Швеції: названо причину
російські хакери під виглядом ісламістів атакують Швецію
фото з відкритих джерел

Російські хакери під виглядом ісламістів атакують Швецію, щоб перешкодити її вступу до НАТО

Хакерська група, яка називає себе Anonymous Sudan, здійснила кібератаку на банки Швеції, як реакцію на спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі. Проте, можливо, що за цими атаками стоять російські хакери, які мають за мету сприяти блокуванню заявки Швеції на вступ до НАТО з боку Туреччини. Про це повідомляє Bloomberg.

DDoS-атаки на Швецію порушили роботу національного громадського мовлення та вибили з ладу вебсайти авіаперевізника Scandinavian Airlines, державної енергетичної компанії Vattenfall та оборонної компанії Saab AB.

Група хакерів, яка стоїть за цими атаками, стверджує, що складається з активістів зі східноафриканської країни, метою яких є переслідування «Всіх, хто виступає проти ісламу».

Але більш уважне вивчення записів Anonymous Sudan у соціальних мережах показує, що група не є ні суданською, ні ісламістською, заявив Маттіас Велен, який керував розслідуванням атак хакерів для однієї з найбільших шведських фірм з кібербезпеки Truesec.

Водночас за його словами, Anonymous Sudan демонструє ознаки «добре організованої групи росіян із тонкими знаннями шведської політики та соціальних питань».

«Їх очевидна мотивація полягає у створенні нападів, спрямованих на посилення напруженості з мусульманською меншістю в країні та тиску на Туреччину, щоб вона твердо відмовилася від пропозиції Швеції приєднатися до НАТО», – зазначає видання.

На своїй сторінці в соцмережах Anonymous Sudan вказує російську як основну мову, а як місце розташування – Росію. Група також об'єдналася в інтернеті з проросійською політичною хакерською групою Killnet, націленою на організації та країни, які виступають проти війни в Україні. Крім того, міжнародна хакерська група Anonymous заперечує будь-який зв’язок із групою Anonymous Sudan.

Професор міжнародних відносин Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло Катажина Зіск заявила, що російські спецслужби були керівниками чи кураторами цієї групи хакерів. Про це свідчить час та організованість атак, знання хакерів про релігійні та політичні точки тертя у Швеції та подібність атак з іншими російськими операціями впливу.

«Ця стратегія створення хаосу є одним із основних засобів, які Росія використовує проти Швеції, щоб ускладнити приєднання до НАТО. Всі ці кампанії рухаються в одному напрямку», – наголосила вона.

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Теги: росія

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