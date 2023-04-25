Швеція висилає російських дипломатів

Діяльність російських представників несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини

Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, якого цитує SVT.

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«Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім дипломатичним статусом», – сказав міністр.

Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування «Війна тіней» про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні. Серед іншого, там йшлося і про російських розвідників у Швеції. «Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини», – додав Більстрем.

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Нагадаємо, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів. У Кремлі погрожують «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів», і додали, що «Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин».

Раніше Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.