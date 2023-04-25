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Швеція висилає російських дипломатів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція висилає російських дипломатів
фото з відкритих джерел

Діяльність російських представників несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини

Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, якого цитує SVT.

«Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім дипломатичним статусом», – сказав міністр.

Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування «Війна тіней» про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні. Серед іншого, там йшлося і про російських розвідників у Швеції. «Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п'ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини», – додав Більстрем.

Нагадаємо,  22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів. У Кремлі погрожують «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів», і додали, що «Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин».

Раніше Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

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Теги: Швеція дипломатія міністр війна шпигун Норвегія розслідування Берлін

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