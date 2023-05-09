Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні

Стокгольм заявив, що не має надлишку літаків Jas, які міг би зараз відправити в Україну

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки. Про він сказав в ефірі шведського телеканалу SVT.

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Йонсон зазначив, що наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння. І не планує відправляти в Україну літаки Jas.

«У нас немає надлишку літаків Jas, які ми могли б зараз відправити в Україну», – зазначив він.

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