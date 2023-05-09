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Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
Saab JAS 39 Gripen, шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
фото ілюстративне

Стокгольм заявив, що не має надлишку літаків Jas, які міг би зараз відправити в Україну

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки. Про він сказав в ефірі шведського телеканалу SVT.

Йонсон зазначив, що наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння. І не планує відправляти в Україну літаки Jas.

«У нас немає надлишку літаків Jas, які ми могли б зараз відправити в Україну», – зазначив він. 

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для УкраїниРезніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на американських винищувачах F-16 вже зараз готові літати десятки українських пілотів.

До слова, ексдепутатка парламенту Швеції захищатиме Україну у лавах ЗСУ.

Теги: Швеція війна Україна літак

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