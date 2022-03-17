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    Події в Україні

    МВС попереджає про масштабні хакерські атаки РФ на українські ЗМІ

    За місяць російські хакери здійснили понад 3 тис. атак на українські сервіси - МВС попереджає про масштабні хакерські атаки РФ на українські ЗМІ
    За місяць російські хакери здійснили понад 3 тис. атак на українські сервіси

    Рашисти зламуватимуть українські ЗМІ та запускатимуть фейки

    Найближчими днями росіяни будуть намагатися здійснювати DDOS-атаки на українські сервіси, в тому числі на телеканали та ЗМІ. Про це повідомив в ефірі українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

    «У нас була і є інформація про те, що сьогодні–завтра росіяни будуть пробувати робити DDOS-атаки. Наразі у нас є інформація, що (з боку РФ. – Ред.) можуть бути масові атаки на пул телеканалів, на регіональні ЗМІ», - сказав він.

    Денисенко попередив громадян про фейки, які таким чином запускатимуться окупантами: якщо побачите в біжучих рядках на телеканалах, наприклад, інформацію щодо нібито капітуляції України, то це все - нісенітниця.

    «Чекайте офіційну інформацію. Росіяни роблять, робили і будуть робити якійсь фейки. У принципі, вони дуже примітивні у своїх фейках, і у цьому є великий плюс для нас», - додав Денисенко.

    Як повідомлялося, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

    Водночас головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на «кіберарені» з Росією. Цього разу вони зламали сайт «Росатому» та оприлюднили гігабайти даних компанії.

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    Теги: росія МВС ЗМІ кібератака війна Україна хакер Вадим Денисенко
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    МВС попереджає про масштабні хакерські атаки РФ на українські ЗМІ