Граєш у гру – блокуєш сайти ворога: як долати окупантів, не виходячи з укриття

Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 тис. запитів для блокування сайтів

Кожна година гри перебування на порталі наближає сайти РФ до блокування

Львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій можна долати країну-агресорку, навіть не виходячи з укриття. Головне – мати пристрій з доступом до інтернету. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Що це за гра

Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 тис. запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Кожна година гри перебування на порталі наближає сайти РФ до блокування.

Як долучитися до гри

Зайдіть на сайт https://playforukraine.life/

Якщо ви граєте з території України, обов’язково потрібно використовувати VPN. У інших країнах використання VPN не обов’язкове.

Виконуйте завдання, що вказані на сторінці.

Навіть якщо ви лишите сторінку на своєму комп'ютері або смартфоні відкритою, вона автоматично продовжить перевантажувати сайти агресора.

Чи це безпечно

Так. Гра не шкодить браузеру. Вона лише генерує постійний торрент автоматичного трафіку для атак на таргетовані вебсторінки, що робить їх недоступними.

За час існування такої гри розробники вже залучили близько 180 тисяч користувачів з різних країн, які здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів.

Як відомо, головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на «кіберарені» з Росією. Цього разу вони зламали сайт «Росатому» та оприлюднили гігабайти даних компанії.