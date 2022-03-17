За місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси

Від початку війни інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру України не знижується

Війна відбувається не тільки на землі та в повітрі, а й у кіберпросторі

Тоді як російські ракети атакують фізичну інфраструктуру зв’язку та мовлення, російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру України. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується від 15 лютого. За цей час уже було здійснено понад 3 тис. таких атак. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Так, 15 березня в Україні було виявлене нове зловмисне програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper.

Хакери насамперед атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі.

Як відомо, головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на «кіберарені» з Росією. Цього разу вони зламали сайт «Росатому» та оприлюднили гігабайти даних компанії.