Anonymous зламали сайт «Росатому»

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на «кіберарені» з Росією. Як повідомили у своєму Twitter Anonymous, цього разу вони зламали сайт «Росатому» та оприлюднили гігабайти даних компанії.

«Anonymous зламав сайт «Росатому» та починає зливати гігабайти даних», – йдеться в повідомленні.

Хакери також наголосили, що системи російських АЕС вони не зламували. Anonymous запевнив, що ніколи не наражатиме на небезпеку невинних людей.

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.

*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data* ???? (link to data in article: we can't post the link because Twitter is mean to us sometimes).https://t.co/2uxp0yafen