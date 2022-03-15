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    Anonymous зламали сайт «Росатому»

    Хакери злили базу даних установи - Anonymous зламали сайт «Росатому»
    Хакери злили базу даних установи
    фото з відкритих джерел

    У Мережі оприлюднили гігабайти даних

    Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на «кіберарені» з Росією. Як повідомили у своєму Twitter Anonymous, цього разу вони зламали сайт «Росатому» та оприлюднили гігабайти даних компанії.

    «Anonymous зламав сайт «Росатому» та починає зливати гігабайти даних», – йдеться в повідомленні.

    Хакери також наголосили, що системи російських АЕС вони не зламували. Anonymous запевнив, що ніколи не наражатиме на небезпеку невинних людей.

    Також сьогодні Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті».

    Повідомляється, що хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.

    Нагадаємо, міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

    Як відомо, 26 лютого хакери Anonymous оголосили війну Путіну.

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    Теги: кібератака АЕС Twitter хакер
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    Anonymous зламали сайт «Росатому»