Міністр МВС спрогнозував, що примусить Росію сісти за стіл переговорів

Зараз росіяни ще не хочуть сідати за стіл переговорів, а мають намір й далі намагатися захопити

Денисенко: «Попереду у нас дуже важкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів»

Попереду українців чекає ще кілька місяців важких боїв. Але після них російські окупанти будуть змушені просити Україну про переговори. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

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«Вважаю, ще буде попереду у нас дуже важкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів», – зазначив міністр.

Денисенко зазначив, що росіяни зараз ще не хочуть сідати за стіл переговорів, а мають намір й далі намагатися захопити більше українських територій. Поки ще рано говорити про завершення війни. «В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якихось їхніх «задумів» вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів», – уточнив Денисенко.

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Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.