Шольц знову згадав про переговори з Путіним

Німецький канцлер звернувся до російського диктатора із закликом

Німеччина заявила про необхідність переговорів із РФ для припинення агресії. Російського диктатора Володимира Путіна закликали закінчити війну. Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц, якого цитує газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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Канцлер Олаф Шольц заявив про перспективу подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України.

«Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність», – цитує видання Шольца.

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«Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом», – вважає Шольц.

Він наголосив, Росія повинна визнати, що так далі тривати не може.

«Путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: Путін, закінчи цю війну», – заявив Шольц.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, проте переговори з Путіним продовжаться.