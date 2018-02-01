МЗС готується отримати безвіз із Мексикою та Таїландом

Загалом МЗС розраховує на укладання безвізових угод зі 100 країнами

Міністерство закордонних справ України має підготовлені проекти угод про безвіз із Мексикою, Таїландом та ще низкою країн. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. «Є проекти угод про безвіз із Багамськими островами, Вануату, Кірибаті,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом МЗС розраховує на укладання безвізових угод зі 100 країнами

Міністерство закордонних справ України має підготовлені проекти угод про безвіз із Мексикою, Таїландом та ще низкою країн.

Про це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Є проекти угод про безвіз із Багамськими островами, Вануату, Кірибаті, Маршалловими островами, Палау, Самоа, Соломоновими островами, Тринідадом і Тобаго. Із держав, більших за розміром – Мексика, Таїланд», — зазначив Погорельцев.

За його словами, Україна ретельно працює над запровадженням безвізового режиму з країнами з так званого шенгенського «білого списку» — це країни, громадяни яких можуть без віз їздити до ЄС.

МЗС розраховує на укладання безвізових угод зі 100 країнами.

«По «білому шенгенському списку» ми працюємо практично з усіма країнами, і можу запевнити, результати будуть. Зокрема, ми ведемо переговори з державами Перської затоки — це Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія», — сказав дипломат.

Крім того, за його словами, МЗС ставить на меті взаємне скасування візових вимог з Колумбією, Уругваєм та Перу.

Дипломат уточнив, що не у всіх випадках йдеться саме про безвіз. Наприклад, з Катаром йдеться про варіант отримання візи по прибуттю в аеропорт.