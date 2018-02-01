МЗС готується отримати безвіз із Мексикою та Таїландом
- Сьогодні, 17:19
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Загалом МЗС розраховує на укладання безвізових угод зі 100 країнами
Міністерство закордонних справ України має підготовлені проекти угод про безвіз із Мексикою, Таїландом та ще низкою країн.
Про це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
«Є проекти угод про безвіз із Багамськими островами, Вануату, Кірибаті, Маршалловими островами, Палау, Самоа, Соломоновими островами, Тринідадом і Тобаго. Із держав, більших за розміром – Мексика, Таїланд», — зазначив Погорельцев.
За його словами, Україна ретельно працює над запровадженням безвізового режиму з країнами з так званого шенгенського «білого списку» — це країни, громадяни яких можуть без віз їздити до ЄС.
МЗС розраховує на укладання безвізових угод зі 100 країнами.
«По «білому шенгенському списку» ми працюємо практично з усіма країнами, і можу запевнити, результати будуть. Зокрема, ми ведемо переговори з державами Перської затоки — це Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія», — сказав дипломат.
Крім того, за його словами, МЗС ставить на меті взаємне скасування візових вимог з Колумбією, Уругваєм та Перу.
Дипломат уточнив, що не у всіх випадках йдеться саме про безвіз. Наприклад, з Катаром йдеться про варіант отримання візи по прибуттю в аеропорт.