На активістку Femen, що оголилася перед Зеленським, складено адмінпротокол за хуліганство, – поліція



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Інцидент тривав кілька секунд, дівчину скрутила охорона президента

Активістка оголилася біля виборчої дільниці де голосував президент Зеленський

Поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство щодо активістки руху Femen, яка оголилася в неділю біля виборчої дільниці в Києві, де голосував президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою Зеленською.

«На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу про адмінпорушення», – повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Національній поліції України в неділю.

Санкція за ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на термін від одного до двох місяців або адмінарешт до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю для голосування. Там стався інцидент з дівчиною з Femen. Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни.

Інцидент тривав кілька секунд, дівчину скрутила охорона президента.