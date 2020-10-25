Місцеві вибори. На виборчій дільниці Зеленського атакувала активістка Femen (відео)



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Президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю Фото 5 канал

Інцидент тривав кілька секунд, дівчину скрутила охорона президента

Президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю для голосування. Там стався інцидент з дівчиною з Femen.

Відповідні кадри опубліковані в Telegram-каналі «Політика Країни».

Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни.

Все тривало кілька секунд, дівчину скрутила охорона президента.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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