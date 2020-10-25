Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію



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За виборами на Закарпатті слідкують спецпризначенці Фото поліції Закарпатської області

У день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців

Для оперативного реагування на порушення у день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців поліції. Для того, щоб реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

«З метою своєчасного реагування на зміни в оперативній обстановці створено спеціальну групу зі спецпризначенців Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Управління патрульної поліції краю. Основним завданням поліцейських є забезпечення публічної безпеки і порядку в області під час виборчого процесу, який стартував сьогодні, 25 жовтня, о 8:00», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для того, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію. Саме завдяки цьому поліцейські, у разі необхідності, зможуть оперативно змінювати дислокацію та якісно виконувати покладені на них функції.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

До слова, на Одещині поліція зупинила три автобуси з «карусельниками».

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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