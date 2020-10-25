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    Суспільство

    Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію

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    <p>За виборами на Закарпатті слідкують спецпризначенці</p> - Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію

    За виборами на Закарпатті слідкують спецпризначенці

    Фото поліції Закарпатської області

    У день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців

    Для оперативного реагування на порушення у день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців поліції. Для того, щоб реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію. 

    Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

    «З метою своєчасного реагування на зміни в оперативній обстановці створено спеціальну групу зі спецпризначенців Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Управління патрульної поліції краю. Основним завданням поліцейських є забезпечення публічної безпеки і порядку в області під час виборчого процесу, який стартував сьогодні, 25 жовтня, о 8:00», – йдеться в повідомленні.

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    Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію
    Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію
    Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію
    Місцеві вибори. На Закарпатті, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучили авіацію
    Фото поліції Закарпатської області

    Повідомляється, що для того, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію. Саме завдяки цьому поліцейські, у разі необхідності, зможуть оперативно змінювати дислокацію та якісно виконувати покладені на них функції.

    Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

    До слова, на Одещині поліція зупинила три автобуси з «карусельниками».

    Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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