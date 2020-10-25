Поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів



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Всього правоохоронці зафіксували 1280 повідомлень про можливі порушення

Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві, Київській і Донецькій областях

Поліція станом на 12:00 відкрила вже 14 кримінальних справ через порушення в день виборів. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що всього правоохоронці зафіксували 1280 повідомлень про можливі порушення.

«Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві (151), Київській (132) і Донецькій (110) областях», –йдеться у повідомленні.

Також було зафіксовано 303 повідомлень про порушення ведення агітації, 50 порушень - через порушення таємниці голосування, 38 - порушення порядку ведення реєстрів виборців, 33 - спроба виносу бюлетеня з виборчої дільниці.

«Поліцейські склали 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. За 14 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі.

Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

В Україні почалося голосування на місцевих виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.