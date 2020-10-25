На Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі



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ДВК організувала голосування до сільської ради, громади і відмовляється входити до складу Попівської ОТГ

Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, а на справжній дуже низька явка, - Айвазовська

На Сумщині у селі Соснівка Конотопського району працює незаконна дільнична виборча комісія. Про це повідомила керівник громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська у Facebook.

Зазначається, що ДВК організувала голосування до сільської ради, громади і відмовляється входити до складу Попівської ОТГ.

«Діє вона за ідентичним номером, як і дійсна ДВК - 590211. Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують. Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, отримали вже дозвіл прокуратури на вхід в будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій. Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти», – пише Айвазовська.

За оцінками юристів Опори порушення законодавства відповідно до статей ККУ:

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - членами комісій:

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України:

Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

В Україні почалося голосування на місцевих виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.



