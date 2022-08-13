Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб
ЗСУ відбили атаку ворога геподалік Нової Дмитрівки та Долини
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у напрямках Авдіївки, Мар’їнки та Пісків

Триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Сіверський напрямок

Ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

Харківський напрямок

Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів – завдали втрат та змусили тікати.

Слов’янський напрямок

Ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

Краматорський напрямок

Противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.

Бахмутський напрямок

Зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

Авдіївський напрямок

Ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного. Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

Південнобузький напрямок

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового. Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.

Теги: ЗСУ Україна росія окупанти війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розбили останній міст у Херсонській області
ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
Вчора, 22:59
У Мелітополі, попередньо, влучання у військкомат, у якому перебували загарбники
В окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя пролунали вибухи
Сьогодні, 16:31
Особовий склад окупантів покинули на березі, який часто атакує ЗСУ
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
Сьогодні, 17:32

Події в Україні

«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб
На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб
Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини
Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух
У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
67K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
58K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
30K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
16K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
14K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту